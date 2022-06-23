القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمكلف بملف اختيار المدرب الاجنبي لمنتخب مصر خلفا للمدرب المقال إيهاب جلال، ان القائمة المرشحة تضم 4 مدربين دون ان يكشف عن اسم أي منهم، ويشارك في تقييم كل منهم محللو الأداء في الاتحاد المصري بتحليل طريقة لعب كل مدرب من المرشحين لقيادة «الفراعنة»، لمعرفة مدى ملاءمة أسلوب كل مدرب للاعبي منتخب مصر وقدراتهم، قبل الاتفاق مع أحدهم بشكل نهائي.



ولن يتجمع منتخب مصر مجددا قبل سبتمبر المقبل لاستئناف تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، المقامة في ساحل العاج 2023، حيث يلعب منتخب الفراعنة في المجموعة الرابعة التي تضمن منتخبات غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وسبق ان فاز منتخب الفراعنة على غينيا 1-0 وخسر امام اثيوبيا 0-2.



وفي الملف نفسه، قال المحلل الكروي ونجم نادي الزمالك الأسبق، فاروق جعفر، إنه يجب أن تكون هناك معايير في اختيار المدير الفني لمنتخب مصر، ولابد من تشكيل لجنة تدرس السير الذاتية وتضع المعايير لاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة، لأننا نحتاج مدربا يتميز بحسن اختيار اللاعبين ووضع الخطط المستقبلية، ويتميز بالشخصية القوية ومواكبا لتطور طرق اللعب الحديثة.



وأضاف جعفر: «كنت أرفض رحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر، حتى بعد عدم تأهله لكأس العالم، لأنه كان الأنسب لمنتخب مصر».



شحاتة يمتدح صلاح



ومن توابع نتائج منتخب مصر، أكد مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاته، انه فوجئ بتحريف تصريحاته لأحد البرامج التلفزيونية بأن محمد صلاح نجم ليفربول لم يقدم شيئا لمنتخب مصر وهو ما لم يحدث.



وأضاف: «قلت ان صلاح هو نجم نجوم العالم، فكيف أقول في نفس الوقت انه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر؟».



وأتم المعلم قائلا: «محمد صلاح يشرفنا في أوروبا وسيواصل تشريفنا فيما هو قادم».