الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اشتعل الميركاتو الصيفي مبكرا بإعلان الأندية القطرية بشكل رسمي عن نجاحها في تدعيم صفوفها باللاعبين القطريين والمحترفين استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2022-2023، والمقرر له مطلع أغسطس المقبل.



وفجر نادي الغرافة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه التعاقد مع المحترف الجزائري السابق لنادي الريان ياسين براهيمي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان الذي لعب معه لمدة ثلاث مواسم نجح خلالها في قيادته لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.



وأعلن النادي العربي عن تمديد عقد مدربه القطري يونس علي لمدة موسم إضافي، وذلك بعد انتهاء تعاقده الرسمي مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2021-2022، ليستمر مع الفريق العرباوي للموسم الثاني على التوالي.



وتمسكت إدارة النادي بالمدرب القطري بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الكروي بالموسم الماضي باحتلال المركز الرابع في دوري نجوم QNB لكرة القدم برصيد 36 نقطة، فضلا عن تتويج الفريق الكروي بلقب كأس الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه.



كما عقد ناديا العربي وقطر صفقة تبادلية يقتضي بانتقال حارس قطر جاسم الهيل إلى العربي مقابل الحارس ساطع العباسي إلى نادي قطر.



ومدد النادي العربي عقد لاعبه الدولي السابق حامد إسماعيل لمدة موسمين قادمين وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.



ودخل نادي الريان في مفاوضات جادة مع المحترف الإسباني سانتي كازورلا صانع ألعاب نادي السد ليكون بديلا للجزائري براهيمي الذي انتقل إلى صفوف نادي الغرافة.



ويسعى النجم الكولومبي المحترف في صفوف الريان خاميس رودريغيز للرحيل عن الدوري القطري بعد أن قضى موسما واحدا مع الفريق، حيث دخل نادي بوتافوغو البرازيلي في مفاوضات جادة مع النجم الكولومبي من أجل إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأسند نادي السد ملف المدير الفني إلى المدرب الإسباني خوان مانويل ليلو، خلفا لمواطنه خافيير غارسيا، ليتولى تدريب السد لمدة موسمين.



ويتكون الجهاز الفني المعاون له من أنيغو دومينغوس مساعدا، وداني اكسوتا مدربا للياقة وبيدرو بيريرا مدربا لحراس المرمى، وأدريناو تكسيرا محللا فنيا.



وكان ليلو مساعدا لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا منذ 2020 خلفا لميكل أرتيتا الذي انتقل حينها لقيادة أرسنال.



الى ذلك، استقر نادي الريان على عودة مدربه التشيلي نيكولاس كوردوفا لقيادة الفريق فنيا لمدة موسم واحد، ليستكمل مشواره مع الريان في الموسم الجديد.



هذا، ورفض نادي الدحيل فكرة التخلي عن مدافعه الدولي البلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي تلقى عرضا من جانب نادي رويال أنتويرب البلجيكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان توبي ألدرفيريلد انضم إلى صفوف الدحيل مطلع الموسم الماضي قادما من نادي توتنهام الإنجليزي بعقد لمدة 3 مواسم.