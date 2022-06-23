بدأت الفنانة عفاف راضي، تصوير أحداث فيلمها الجديد "الطير المسافر"، الذي يرصد مسيرة الملحن بليغ حمدي.

ومن المقرر تصوير الفيلم في عدة أماكن، منها أكاديمية الفنون وستوديو النحاس.

وأكدت الكاتبة الصحفية والناقدة فايزة هنداوي صاحبة فكرة وسيناريو وحوار الفيلم، في تصريحات صحفية، أنها قامت بعرض الفكرة على لجنة في المركز القومي للسينما، وتمت الموافقة عليها.

يذكر أن بليغ حمدي استطاع تلحين نحو 3000 أغنية، وتمتاز ألحانه بالتنوع والثراء، ما بين الأغاني الرومانسية والدينية والوطنية، ولحن لكبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي، منهم كوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ومحمد العزبي.

واستطاع بليغ حمدي أن يلحن جميع الألوان الغنائية، وبرع في تلحين الابتهالات الدينية مثل مجموعة ألحان للشيخ سيد النقشبندي، من أشهرها "مولاي" ولم تتوقف إبداعات بليغ عند هذا الحد، بل لحن أغاني للأطفال، مثل أغنية "انا عندي بغبغان" وأغنيات أخرى في مسلسل "أوراق الورد" للفنانة وردة الجزائرية.

كما ساهم بشكل كبير في اكتشاف العديد من المطربين مثل علي الحجار وسميرة سعيد، وعفاف راضي، وميادة الحناوي، ووردة الجزائرية، وتوفي الموسيقار بليغ حمدي، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز ٦١ عامًا.