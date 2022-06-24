المنامة - مفرح الشمري



بعد ان توقف عرضه منذ 34 عاما، يعود برنامج التوعية الصحية الخليجي الشهير «سلامتك» بحلة جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه حاليا.



إعلان عودة البرنامج، الذي ينتجه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، جاء من خلال فيلم بثته اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 15 المقامة حاليا بمملكة البحرين لضيوف وجمهور المهرجان ليكون نموذجا للإنتاج الرقمي الذي يعمل عليه جهاز الخليج حاليا، وسيعرض البرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك تلبية للمستجدات في أساليب الطرح الإعلامي، ولتقديم حلقات ورسائل صحية توعوية تتماشى مع احتياجات الجمهور في الحصول على المعلومة بشكل سريع وسهل جدا.



أنتج البرنامج في عام 1980 بقرار من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وتم إنتاج أربعة أجزاء منه خلال الفترة السابقة، وكان له تأثير كبير في الوعي الصحي لأبناء منطقة الخليج العربي.



من جانب آخر، استضاف المهرجان عددا من مشاهير «السوشيال ميديا» وصناع المحتوى ليتعرف الحضور على تجاربهم في هذا المجال، وذلك في ندوة قدمها الإعلامي السعودي محمد بخيت، وشارك فيها من الكويت صانع المحتوى الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي فيصل البصري، ومن الإمارات الناشط الاقتصادي من أحمد المرزوقي، ومن البحرين عبدالرحمن فاروق صانع محتوى متخصص في الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مالك الروقي مدير أخبار قناة «ام بي سي» من المملكة العربية السعودية ومقدم برنامج «السطر الأوسط» و«مالك بالطويلة» الذي يبث على شاشة «ام بي سي»، وعبدالعزيز الموينع من السعودية وهو مدير عمليات التسويق في مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، ومذيع برنامج «ذا ستيج» محمد الموسى من السعودية، بجانب المذيع والناشط الاجتماعي محمد العريمي من سلطنة عمان.



وأكد المشاركون أن هناك مسؤولية أخلاقية ومهنية ملقاة على عاتق كل من يقدم المحتوى الاجتماعي والإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي التفاعلية أو من خلال شاشات التلفزيون والوسائط الإعلامية الأخرى عبر الإنترنت باعتبارهم شخصيات مؤثرة وتحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، وقالوا انه ينبغي التدقيق جيدا قبل الانجراف وراء بث أي محتوى قد يقدم رسائل سلبية أو يؤدي إلى نتائج عكسية قد تجعلهم يفقدون المصداقية لدى متابعيهم.