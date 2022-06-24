أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإرهابية الآثمة التي وقعت في جمهورية مالي والتي أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء. وشددت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مالي وإلى أسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت مع جمهورية أفغانستان جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة المئات ودمر عددا من المنازل.



وعبرت «الخارجية» في بيان لها عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.