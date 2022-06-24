بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لسموه موفور الصحة والعافية ولدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لسموه وافر الصحة والعافية. كذلك بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.