التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة المستشار عبدالعزيز الجارالله بالمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للتنسيق الإنمائي في الدول العربية ليلى بكر الأربعاء وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الكويت وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما في مختلف المجالات.



كما تمت مناقشة الاستحقاقات المتعلقة بالجهود الوطنية والدولية في المجالين الإنساني والإنمائي والتعاون نحو مواكبة المتغيرات ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.