القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، خاصة الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أ.ح. أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح. محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، ود.حسن أبوسعدة استشاري الأعمال البحرية، ود.إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، وم.معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي.