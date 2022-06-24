القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أهمية التنظيم والإعداد الجيد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop 27) من خلال تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية لضيوف مصر على متن طائرات شركة «مصر للطيران» والمطارات بالتنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الحدث، مشيدا بالجهود التي تبذلها فرق العمل بمختلف الوزارات المعنية، من أجل إنجاح المؤتمر وإظهاره بالصورة المشرفة التي تليق بمصر الحديثة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، بمقر وزارة الطيران، لبحث سبل التعاون والتنسيق حول استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، شهر نوفمبر المقبل.



وقال الوزير إن متابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر تأتي في مقدمة أولويات وزارة الطيران المدني في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي، بما يليق بمكانة مصر وريادتها إقليميا ودوليا، وفي إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة تعد واحدة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية، فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات.



وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني اتخذت خطوات مبكرة ومتواصلة في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة، وفق استراتيجية تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون.



وتابع أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الطيران المدني، للمتابعة والتنسيق بشأن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وتشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة، لمتابعة وصول وسفر الوفود، مؤكدا جاهزية المطارات المصرية لاستقبال ضيوف مصر في قمة المناخ.