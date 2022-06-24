أعلن الحرس الثوري الإيراني امس استبدال رئيس دائرة الاستخبارات فيه حسين طائب الذي شغل هذا المنصب لأكثر من 12 عاما، وذلك بعد أيام من اتهام وسائل إعلام إسرائيلية له بأنه كان وراء مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل أو خطف سياح إسرائيليين في تركيا.



وقال الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف في بيان إن «القائد الأعلى للحرس الثوري اللواء حسين سلامي عين محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني».



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي ان طائب عين مستشارا للقائد الأعلى للحرس الثوري حسين سلامي، دون ذكر تفاصيل اخرى.



وكان طائب يعمل بمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي قبل توليه منصب رئيس المخابرات في عام 2009.



أما رئيس الاستخبارات الجديد محمد كاظمي فقد رأس من قبل وحدة الحماية بمخابرات الحرس الثوري.