أفادت تقارير إعلامية عدة الجمعة بأن مان سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع منافسه المحلي ليدز يونايتد لضم لاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس.



وقدرت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الــ26 عاما بـ42 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 3 ملايين مكافآت، لكن تبقى هناك موافقة اللاعب على شروطه الشخصية مع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا.



ويسعى سيتي لتعزيز خط وسطه بعد خسارته جهود المخضرم البرازيلي فرناندينيو الذي أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم المنصرم.



وشق فيليبس طريقه في الفرق العمرية لليدز ولعب دورا في عودة الأخير الى الدوري الممتاز قبل عامين، كما فرض نفسه أيضا عنصرا مهما في المنتخب الإنجليزي الذي وصل معه الصيف الماضي الى نهائي كأس أوروبا قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.



وسيصبح فيليبس ثاني تعاقد كبير يجريه سيتي منذ نهاية الموسم المنصرم، بعد الهداف النرويجي إرلينغ هالاند القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.