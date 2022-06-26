أجرى نوتنغهام فوريست، العائد إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب 23 عاما، تعاقدا قياسيا بضمه المهاجم النيجيري تايوو أوونيي من أونيون برلين الألماني، بصفقة مقدرة بـ17 مليون جنيه استرليني (نحو 20.85 مليون دولار) لخمس سنوات.



سجل ابن الرابعة والعشرين 20 هدفا في 43 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأصبح أول لاعب ينضم إلى صفوف فوريست بعد عودته إلى البريمييرليغ.



قال أوونيي «كان حلمي دوما أن العب في البريمييرليغ. بعد التحدث مع مدرب نوتنغهام ستيف كوبر حول طموحنا وبالنظر إلى تاريخ فوريست، تبين لي أنه النادي الذي أريد».