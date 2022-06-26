بات مدافع إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار على مشارف الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا، حسب ما أفادت وسائل اعلام فرنسية وإيطالية. وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إلى أن المباحثات مازالت جارية بين إنتر وسان جرمان التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ففي حين يعرض نادي العاصمة الفرنسية 50 مليون يورو على إنتر، يطالب الأخير بـ80 مليونا للتخلي عن مدافعه ابن الـ 27 عاما، والذي يسري عقده حتى عام 2023. وعاد سان جرمان بعرض جديد يراوح الـ 60 مليونا، في حين أكدت الصحيفة الفرنسية أن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي، كما حصل في صفقة الدولي المغربي أشرف حكيمي المنتقل في الصيف الماضي من مدينة ميلانو إلى ملعب «بارك دي برينس» مقابل 60 مليون يورو.