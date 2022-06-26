تعهدت حركة «طالبان» أمس بعدم التدخل في الجهود الدولية لتوزيع المساعدات على عشرات آلاف الأفغان الذين تضرروا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مؤخرا.

واشتكت منظمات الإغاثة في الماضي من تحويل سلطات «طالبان» المساعدات إلى المناطق التي تدعمها، أو حتى مصادرة السلع وتوزيعها بنفسها.



لكن خان محمد أحمد المسؤول الرفيع في ولاية بكتيكا المتضررة بشدة أفاد بأنه لن يتم التدخل في جهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الدولية، وقال «سواء كان برنامج الأغذية العالمي أو اليونيسف أو أي منظمة أخرى أو الأمم المتحدة فهم سيقومون بالتوزيع بأنفسهم»، مؤكدا أن «عناصرنا سيواكبونهم دوما (للمساعدة)».



وسارع المجتمع الدولي الى الاستجابة لكارثة الزلزال وبدأ بإرسال المساعدات منذ الخميس الفائت.



وأصبح تقديم المساعدات أكثر صعوبة لأن الزلزال ضرب مناطق شهدت قبل ذلك تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب في سقوط صخور وانزلاق أتربة جرفت قرى صغيرة منتشرة بشكل عشوائي على المنحدرات الجبلية.

كما تضررت أبراج شركات الاتصالات وأعمدة خطوط الكهرباء.