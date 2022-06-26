شهدت حركة النقل بالقطارات في بريطانيا للمرة الثالثة خلال اسبوع توقفا شبه تام عن العمل بسبب اضراب الموظفين للمطالبة برفع الاجور ومنع تسريح آلاف العمال.



ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن نقابة موظفي سكك الحديد والنقل البحري تأكيدها أن اضراب السبت عطل نحو 80% من الرحلات سواء في انجلترا واسكتلندا أو ويلز ولكن بشكل اكبر في العاصمة لندن.



واوضحت ان 20% من الخدمة انحصرت في الخطوط الرئيسية وللرحلات المتجهة نحو بعض المدن الكبرى مثل: مانشستر وليفربول او كارديف او العكس وفي توقيت يمتد بين السابعة والنصف صباحا والسادسة والنصف مساء فقط بالتوقيت المحلي.

الى جانب ذلك دعا السكرتير العام للنقابة ميك لينتش الحكومة الى ضرورة الاستماع لانشغالات العمال والجلوس الى طاولة المفاوضات معهم بهدف ايجاد ارضية توافقية تنهي الاضرابات.



واكد لينتش في تصريح صحافي ان المفاوضات مع رؤساء شركات النقل ستستأنف الاثنين المقبل لكنه أقر بأن هوة الخلافات لاتزال واسعة مجددا تحذيره من أن الاضرابات ستستمر الى ان تتم الاستجابة للمطالب المشروعة.



وتطالب نقابة موظفي سكك الحديد والنقل البحري برفع الاجور بنسبة 7% على الاقل بسبب غلاء المعيشة فضلا عن وقف خطة لتسريح قرابة ثلاثة آلاف موظف ضمن برنامج تحديث قطاع النقل الذي تؤيده الحكومة.



وعلى الرغم من عدم انخراط نقابة موظفي محطات المترو في اضراب السبت الا ان قطارات أنفاق لندن تأثرت سلبا حيث تم إلغاء عشرات القطارات على جميع الخطوط بينما نصحت هيئة مواصلات العاصمة المسافرين بتجنب استخدام القطارات حتى الاثنين المقبل مع عودة الخدمة الى وضعها الطبيعي.