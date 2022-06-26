صادق البرلمان الصومالي امس بالإجماع على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، ما يمهد لتشكيل حكومة جديدة في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الافريقي.



وأعلن رئيس البرلمان شيخ آدم محمد نور أن جميع المشرعين الـ220 الحاضرين وافقوا على تعيين بري الذي أدى اليمين الدستورية لتولي المنصب.



وقال بري (48 عاما) للبرلمان إنه سيشكل حكومة تركز على «تحقيق استقرار سياسي جامع (بما يتماشى) مع شعار الرئيس (صومال متصالحة تعيش في سلام مع العالم)».



وأضاف بري عبر تويتر «سنشكل حكومة قادرة على متابعة الأولويات التنموية والإنسانية لأمتنا وتعكس احتياجات شعبنا».



واختار الرئيس حسن شيخ محمود (66 عاما) حمزة عبدي بري النائب عن ولاية جوبالاند المتمتعة بالحكم الذاتي في وقت سابق من هذا الشهر.



وكان البرلمان قد انتخب الرئيس في مايو بعد عملية تصويت عاصفة تأخرت لفترة طويلة.



وقال محمود عبر تويتر بعد حصول بري على ثقة البرلمان «حكومتنا لديها برنامج سياسي طموح يسعى إلى تحسين أمننا وتقوية اقتصادنا وتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا». وأضاف «دعونا نمض قدما معا».