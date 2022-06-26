القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنطلق في العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت صافرة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بملعب ستاد القاهرة في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر لموسم 2020، في واحدة من عجائب الكرة المصرية، حيث يشهد الموسم الحالي مسابقتين في كأس مصر، إلى جانب مسابقة الدوري.



وللمباراة الرابعة على التوالي، يقود المدير الفني المؤقت سامي قمصان مباراة اليوم بمواجهة اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز. والفائز في مباراة الليلة سيلاقي فريق بتروجيت في نصف النهائي، والفائز في تلك الجولة سيلاقي الزمالك بالنهائي.



إلى ذلك، يتوقع أن يعلن الأهلي غدا أو بعد غد عن اسم المدرب الأجنبي الجديد للفريق خلفا للجنوب أفريقي موسيماني.



وخلال الفترة الزمنية نفسها، غدا أو بعد غد، يتوقع أن يكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن اسم المدرب الجديد للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال، والتوقعات تشير الى المدرسة البرتغالية.



وتفتتح اليوم الجولة 23 من الدوري المصري بلقاء وحيد يجمع بين المقاصة والمصري البورسعيدي.