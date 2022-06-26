الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يحاول نادي السد القطري التخلص من لاعبه الغاني أندريه آيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد رفض المدرب الإسباني للسد خوان مانويل استمرار نجم منتخب غانا نظرا لكبر سنه.



ويمتلك آيو (32 عاما) العديد من العروض الاحترافية في أوروبا، لاسيما أنه يتطلع للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، حيث تلعب غانا ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية.



هذا، ووافقت إدارة نادي الريان على التخلي عن لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز، إلى نادي بوتافوغو البرازيلي مقابل 5 ملايين يورو.



وكان رودريغيز انتقل إلى صفوف الريان القطري الموسم الماضي قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، وظهر بمستوى متباين على مدار الموسم، ‎ولم يشارك رودريغيز مع الريان خلال منافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، بسبب الإصابة.



وعلى صعيد متصل، دخل نادي الريان في مفاوضات جادة مع المحترف الجزائري بصفوف نادي بريست الفرنسي يوسف بلايلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي ليحل بديلا لمواطنه ياسين براهيمي الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف الغرافة في صفقة انتقال حر.



وكان بلايلي لاعبا سابقا في صفوف نادي قطر القطري الموسم الماضي قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



كما كثف نادي الغرافة اتصالاته مع المهاجم الجزائري لنادي سبورتينغ لشبونة، إسلام سليماني لضمه إلى صفوف الفريق هذا الموسم، وذلك بعد قرار الإدارة الاستغناء عن المحترفين الخمسة وهم: البرازيلي غابرييل بيريز، والمالي شيخ دياباتي، والإيراني سعيد عزت الله، والجزائري سفيان هني، والإيفواري جوناثان كودجيا.



من جانب آخر، كشف نادي الشمال عن تجديد تعاقده مع الدولي العراقي أمجد عطوان حتى يونيو 2023، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافع الفرنسي لويك لاندير، وصلاح اليهري، وسالمين الرميحي، بجانب تجديد التعاقد مع حارس المرمى أبوبكر سيك.



إلى ذلك، أسند نادي الخور ـ درجة ثانية ـ مهمة تدريب الفريق للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس لمدة موسم واحد، في محاولة من النادي القطري للعودة مجددا إلى دوري الأضواء بعد أن هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.