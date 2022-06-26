رشيد الفعم



كشفت مصادر برلمانية لـ «الأنباء»، عن مشاورات بين الكتل السياسية لترتيب عقد اجتماع موسع لجميع الكتل والتيارات لمناقشة الأوضاع السياسية والاتفاق على أجندة للمرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن هناك مباحثات بين جميع الكتل والحركات والتيارات السياسية تقودها أطراف فاعلة لإمكانية عقد هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه جميع القوى لمناقشة أوجه الخلاف ونقاط الالتقاء حول الأوضاع الحالية للاتفاق على رؤية مشتركة تسهم في توحيد الجهود ورص الصفوف وإنهاء حالة الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن القائمين على هذا التوجه في طور تحديد المواضيع والقضايا محل البحث ووضع آلية لعرضها، وذلك من أجل الوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة، والمطالبات بتغيير النهج الحكومي السابق وما يقابلها من معارضة التجاوز على الاختصاصات الدستورية المنظمة لعمل السلطتين استنادا إلى نص المادة 50 من الدستور وما يترتب عليها من تطوير للممارسة البرلمانية.