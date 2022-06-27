أطلقت شركة عربة للإجارة التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن عرضها الخاص تحت شعار «نفتخر بنجاحكم» على أكثر من 30 نوع سيارة من أحدث الموديلات الألمانية والأميركية واليابانية والكورية بأشكالها المختلفة من جيبات وسيارات صالون مختلفة الأحجام، في إطار تلبية حاجة وتطلعات الخريجين الجدد.



والجدير بالذكر أن «عربة» تقدم حلول التأجير طويل الأمد للأفراد، والذي يعد بديلا ذكيا ومريحا لتملك سيارة حيث لا يضطر العميل لمتابعة المتطلبات التشغيلية للسيارة من صيانة وتأمين وسيارة بديلة وغيرها، إضافة إلى إمكانية تبديل السيارة بفترة زمنية أقل لمحبي التغيير، مع ميزة الدفع الشهري أونلاين.



تتوافر لدى عربة للإجارة تشكيلة كبيرة من السيارات تتناسب مع جميع الاحتياجات والأذواق، وهي تعكس معظم الأنواع الموجودة في السوق المحلي بمختلف أشكالها وبأسعار تناسب الجميع، مصحوبة بباقة مزايا متفوقة كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار وخدمة خاصة للطلاب والمساعدة على الطريق 24 ساعة والسيارة البديلة وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وهذا مع الحصول على موافقة فورية عند استيفاء المعاملة.