حنان عبدالمعبود



عقدت إدارة الخدمات الصحية لكبار السن بالتعاون مع إدارة العلاقات الدولية في وزارة الصحة، اجتماعا مع ممثل «الصحة العالمية» لدى الكويت د.أسعد حفيظ. وشمل الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات فيما يخص برامج رعاية كبار السن والخدمات ذات الصلة بما فيها التأهيل الصحي والوقاية من الأمراض وإعادة التأهيل والتعامل مع الأمراض المزمنة، كما تطرق الاجتماع لدراسة أوجه التعاون المشترك للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن في الكويت. وحضر الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية لكبار السن د.فاطمة بن ظفاري ورئيس قسم الخدمات الصحية د.إبراهيم الحمادي ورئيس شعبة الفروانية للخدمات الصحية د.أيمن العزيري ومن إدارة العلاقات الصحية الدولية د.عبدالله العلي.