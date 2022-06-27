الزايد: الانتهاء من توسعة مركز علاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير خلال العام المقبل

السند: تكثيف الوعي بخطورة الإدمان وآثاره النفسية والعقلية وانعكاساته على زيادة الجرائم والعنف

حنان عبدالمعبود



شدد وزير الصحة د.خالد السعيد على أن الوزارة تدعم تطوير مركز علاج الإدمان فنيا ومعنويا وماديا لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات.



وقال السعيد، في كلمة للصحافيين صباح أمس على هامش احتفال مركز علاج الإدمان بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «شارك حقائق عن المخدرات.. قم بإنقاذ الأرواح»، إنه يشجع الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في مركز علاج الإدمان، متمنيا حالا أفضل في التعامل مع هذه المشكلة المجتمعية.



بدوره، كشف مدير مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة د.عادل الزايد عن الانتهاء من مشروع توسعة المركز بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير خلال العام المقبل، وبمبادرة من اتحاد الجمعيات التعاونية، وجهود من نورية السداني في هذا الصدد.



وأعلن الزايد أن «منزل منتصف الطريق» يضم 120 سريرا للرجال و18 للنساء، موضحا ان تقديم الخدمة العلاجية للمراهقين لم تكن متوافرة من قبل، مشيرا إلى أن مشروع توسعة مركز علاج الإدمان بدأ العمل به منذ 6 أشهر لتقديم الخدمة للمراهقين وزيادة عدد الأسرة التأهيلية المخصصة للنساء، موضحا أن تداعيات «كورونا» أخرت البدء في المشروع والذي كان مقررا له شهر مايو 2020، مشيرا إلى انه سيحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للنساء والأطفال.



وبين إن التصدي لهذه المشكلة ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما عدد من الجهات التي يجب أن تتعاون في مكافحة هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك جوانب أخرى توعوية وقانونية ومكافحة تقوم بها جهات أخرى في الدولة، مشيرا إلى أن الإدمان على المواد المخدرة وانعكاساتها السلبية تتطلب جهودا مشتركة من قبل جهات عدة، حيث يعتبر المركز هو أحد محاور مواجهة المشكلة وله دور تأهيلي وعلاجي، مشددا على ضرورة التوعية والمكافحة والمواجهة القانونية من كل الجهات.



من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة ومناقشة الدراسات والأبحاث التي من شأنها المساعدة على انتشار ظاهرة الإدمان، مشيرا إلى ان التحديات التي تواجه الدول والحكومات والأفراد في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات في تزايد، لافتا إلى أن التصدي للمشكلة ليس مسؤولية حكومات أو أفراد ولكن مسؤولية المجتمع بشكل عام.



وذكر د.السند أن هذه الظاهرة لا توثر على الأفراد أو المجتمعات أو الدول فحسب بل على الإنسانية بشكل عام، مشددا على ضرورة تكثيف الوعي والمعرفة بأهمية خطورة إدمان المخدرات وآثاره النفسية والعقلية وانعكاسات ذلك على الحياة الأسرية والاجتماعية وزيادة معدلات الجرائم والعنف والغضب غير المبرر، بالإضافة إلى الآثار السلبية العضوية للمخدرات على القلب والكبد والكلى والرئتين والمخ.



وأشاد بدور وزارة الصحة في معالجة الحالات العديدة من الإدمان عبر مركز علاج الإدمان، مؤكدا أن المركز يقدم العلاج وفقا للبروتوكولات العلاجية الدولية المعتمدة والمعترف بها، وأيضا الدعم النفسي والدوائي وغير الدوائي للعديد من الحالات.