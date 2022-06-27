السعيدان: المركز يعمل 12 ساعة يومياً ويحتوي على نحو 10 نقاط لتسجيل المراجعين واستراحة مكيفة تسع 500 شخص

عبدالكريم العبدالله



تيسيرا على المواطنين والمراجعين دشن وزير الصحة د.خالد السعيد أمس العمل في مركز فحص العمالة الخامس بأرض المعارض في مشرف بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 حالة يوميا.



وقام السعيد بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل بعد الافتتاح التشغيلي في المركز والآليات التنظيمية المتبعة منذ بداية وصول المراجع وصولا إلى إنجاز معاملته، مؤكدا ان افتتاح المركز الجديد يأتي تواصلا لجهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتخفيف الضغط على المراكز الأخرى، في ظل تزايد الاقبال على فحص العمالة خلال هذه الفترة.



من جهته، أشار مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان إلى أن المركز يحتوي على 10 نقاط لتسجيل المراجعين واستراحة مكيفة للانتظار بسعة 500 شخص كما يضم 4 غرف للأشعة و20 عيادة لفحص الدم، موضحا انه يقوم على تقديم الخدمة في المركز نحو 160 شخصا ما بين طبيب وهيئة تمريضية وفني أشعة واداريين، ويعمل 12 ساعة وعلى فترتين صباحية ومسائية.