في عرض ترويجي فريد من نوعه، أطلقت شركة لولو هايبرماركت، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، حملتها الترويجية «هيا نتواصل» للهواتف الذكية وملحقاتها في 23 يونيو في فرع الشركة بالفحيحيل.



وافتتح جمال مرزوق الضوي، العرض الترويجي الذي يستمر قرابة أحد عشر يوما ويستمر حتى 3 يوليو في جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت في الكويت، جنبا إلى جنب مع الإدارة العليا للهايبر ماركت في الكويت، بحضور كبار المدونين التقنيين عبر الإنترنت والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حشد كبير من المتسوقين والمهنئين للعلامة التجارية.



ويقدم العرض الترويجي «هيا نتواصل» خصومات مذهلة «لم يسبق لها مثيل» على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وملحقات الأجهزة المحمولة ذات العلامات التجارية، كما يوفر للمتسوقين فرصة «لمرة واحدة» للاستفادة من الهواتف الذكية عالية الجودة بأسعار تنافسية بشكل استثنائي.