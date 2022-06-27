نظمت المدرسة البريطانية بالكويت مؤخرا المعرض الفني السنوي لطلاب مستوى GCSE وA Level في مجالات الفنون الجميلة والتواصل الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي، إذ رحب فريق الفن والتصميم بالمدرسة بعدد هائل من الطلاب وأولياء الأمور والشخصيات البارزة التي حضرت لتشهد هذا الحدث الرائع بعد توقف دام نحو عامين بسبب جائحة «كورونا».



وافتتح المعرض رسميا سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل أنجيل إيسيدرو بحضور مديرة المدرسة فيرا المطوع.



وعكست جودة الأعمال الفنية التي زخر بها المعرض الإمكانات الإبداعية التي يتمتع بها طلاب المدرسة في مجموعة مختلفة من الألوان الفنية مثل الرسم والتصوير الزيتي والخزف والنحت والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من الفنون التشكيلية التي تم تمثيلها ببراعة في معرض يوستون بالمدرسة. تحدثت مواهبنا الشابة ببلاغة وحماسة عن أعمالها الفنية وعن جوهر عملية الإبداع التي تمخضت عن هذه القطع الفنية المميزة.



وفي معرض حديثه عن أهمية إتاحة الفرصة للطلاب لعرض أعمالهم الفنية، أعرب منسق الفنون في BSK، جون كينج، عن سعادته البالغة بإعادة تنظيم المعرض بعد تلك الفترة الطويلة قائلا: «تغمرنا السعادة ونحن نشاهد المعرض في أبهى صوره من جديد، كما نشعر بالفخر والاعتزاز بالطريقة التي استجاب بها الطلاب منذ عودتهم للدراسة حضوريا في المدرسة في فبراير. لقد أظهروا قدرا كبيرا من المرونة والتصميم مما كان له أكبر الأثر في إنتاج هذه الأعمال الفذة.»