قدمت «برجر كنج» الكويت لهذا الصيف لعبة تعليمية ومليئة بالمرح والمتعة بصورة جديدة كليا، وذلك كجزء من تطبيق برجر كنج جونيور كلوب، حيث تحتوي هذه اللعبة على نشاط حركي يشجع الأطفال على اكتشاف الشاطئ والبحر ويزيد حبهم للتعلم واحترام الطبيعة ومظاهرها بمساعدة شخصيات برجر كنج المتحركة والمرحة. ويعتبر هذا التطبيق الرسمي والمميز للأطفال في الكويت منصة إبداعية وترفيهية للأطفال بما يقدمه كل عام من أفكار وحكايات وسلسلة من الفيديوهات الكرتونية من أسرة برجر جونيور كلوب.



وانطلاقا من الالتزام بأهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة فقد طورت برجر كنج هذه المهمة البيئية والتفاعلية تحت مسمى «كنج الشاطئ.. لنحمي شواطئنا»، وذلك للمساهمة في المحافظة على شواطئ صحية ونظيفة وجميلة في الكويت لتكون مكانا آمنا وممتعا للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك بالمساهمة في منع رمي النفايات والتشجيع على تغيير السلوكيات الضارة بالبيئة لدى مختلف شرائح المجتمع. ومع وجود برجر كنج جونيور كلوب وإطلاق مبادرة اللعبة الجديدة في الكويت بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء البيئي، قام فريق بيئي من برجر كنج بتنظيم ورشة تعليمية للأطفال مع نشاط عملي لتنظيف الشاطئ على الواجهة البحرية المحاذية لشارع الخليج لزيادة التوعية بحماية الحياة والبيئة البحرية وتعزيز مفهوم التنمية والحماية المستدامة لدى الأطفال. وبدأ اليوم بورشة تعليمية تعريفية بالحياة البحرية في الكويت والاطلاع على مكوناتها والأحياء البحرية لخلق تواصل وروابط بين الأطفال وبين البيئة، وتم كذلك استخدام عروض الدمى ودفاتر التلوين وتدوير بعض المواد لتعزيز الاهتمام بحماية الحياة البحرية لدورها في توازن النظام البيئي لكوكب الأرض. وشكرت رئيس فريق الأيادي الخضراء البيئي، د.سامية السعيدان برجر كنج لدعمهم وجهودهم في أنشطة حماية شواطئ الكويت، قائلة: «يتقدم فريق الأيادي الخضراء البيئي بالشكر والتقدير إلى برجر كنج الكويت لمبادرتهم البيئية الرائعة والتي تعتبر نقطة انطلاق نحو التغيير إلى بيئة أفضل.