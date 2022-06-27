كرَّم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف كوكبة من المتميزين في قطاع المرور والعمليات «منتسبي إدارة الشؤون الفنية وإدارة شؤون التعليم وإدارة شؤون التخطيط وبحوث المرور» بحضور الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية وذلك لتميزهم في أداء الواجبات المنوطة وقيامهم بأعمال إضافية بالاضافة إلى الأعمال الموكلة اليهم.



وأعرب النواف عن شكره وتقديره لقيادات قطاع المرور والعمليات وللمكرمين لما بذلوه من جهد كبير وتواجدهم بجانب إخوانهم في الحملات الميدانية بجانب أعمالهم المنوطة بهم ما ساهم في ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لقواعد وقانون المرور، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية تزخر بالعناصر المتميزة التي لا تألو جهدا في الحفاظ على وطنها.



ووجه النائب الأول إخوانه قطاع المرور والعمليات بالحرص والانتباه أثناء تأدية عملهم على الطرق، مشددا على تطبيق القانون على الجميع بكل حزم والتصدي للمخالفين والمستهترين وذلك للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق، وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية.