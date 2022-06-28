بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، مثمنا سموه الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كافة المستويات في الإعداد والتحضير لهذه الامتحانات وما تم اتخاذه من إجراءات أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، راجيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم التعليمية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة، ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، مشيدا سموه بجهود وزارة التربية في الإعداد والتنظيم المتقن لهذه الاختبارات والذي أسهم في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح في الارتقاء بتحصيلهم العلمي.

كذلك بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة، ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسب عالية نالوا فيها هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه بمثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما وفرته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الطموحة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي، ضمنها سموه خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسبة عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المتميز، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

كذلك بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية من أخيه د.رشاد محمد العليمي رئيس المجلس الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال استقباله صباح أمس سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى البلاد د.علي منصور بن سفاع.