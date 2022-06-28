تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.



وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال استقباله صباح أمس سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى البلاد أسامة شلتوت.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.



وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال استقباله صباح أمس سفير دولة قطر المعتمد لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية جيبوتي وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.