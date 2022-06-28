وقع تفجيران في منطقة جرابلس، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري» في ريف حلب أمس، وأسفرا عن تسجيل إصابات بشرية ومادية. وانفجرت سيارة بعبوة ناسفة في قرية بصلجة شمالي مدينة قباسين بريف حلب الشرقي (قرب جرابلس)، واقتصرت الأضرار على الماديات.



وبحسب «عنب بلدي» فإن التفجير الثاني أسفر عن تسجيل ثلاث إصابات، بتفجير سيارة بعبوة ناسفة أيضا، بقرية تل علي في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب.



ووثق «الدفاع المدني السوري» إصابة خمسة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، إثر انفجار السيارتين المفخختين في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.



وتشهد مناطق سيطرة «الجيش الوطني» عمليات اغتيال وتفجيرات عديدة، غالبا ما تتهم بها خلايا تابعة لـ«وحدات حماية الشعب» (الكردية)، أو لتنظيم «داعش».



كما أصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في محيط قرية العطالة بريف الحسكة الجنوبي.



وذكرت مصادر محلية في الحسكة لوكالة الأنباء السورية «سانا» أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من «قسد» أثناء مرورها قرب جسر قرية العطالة بالريف الجنوبي ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيخت وإعطاب السيارة.



وأشارت المصادر إلى أن قوات «قسد» استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.