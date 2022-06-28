استثنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، في معيار جديد لها، أطباء الأسنان الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات من برنامج «الدعم الحكومي».



وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في «فيسبوك» امس، إن «الآلية الجديدة للاستثناء تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين السوريين ولمدة أسبوع من تاريخه».



وأوضحت أن طلبات الاعتراض تدرس من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان، لينفذ بعد أسبوع الاستثناء على المنظومة، في حال عدم صحة الاعتراض وفقا للمعيار المذكور.



وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، امس الاول عن استثناء الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم أيضا.



وبحسب بيان للوزارة، يمكن للصيدلاني الذي تقرر استبعاده من الدعم، أن يتقدم باعتراض عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم من قبل «المختصين في نقابة الصيادلة»، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.



ولاتزال الحكومة مستمرة في استثناء المواطنين من الدعم منذ أن بدأت به في فبراير الماضي، رغم الانتقادات التي تطولها والاعتراضات على آلية اختيارها للمواطنين الذين سيزال عنهم الدعم.



ومنذ مطلع يونيو الحالي، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، من الدعم «الحكومي».