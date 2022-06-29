استنكرت إدارة الفورمولا واحد الثلاثاء المصطلح العنصري الذي استخدمه البرازيلي نيلسون بيكيت، الفائز بلقب الفئة الأولى 3 مرات، بحق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون واعتبرته «غير مقبول».

واستخدم البرازيلي البالغ 69 عاما والفائز باللقب العالمي أعوام 1981 و1983 و1987، كلمة «نيغينيو» أي الزنجي الصغير باللغة البرتغالية، في إشارته الى هاميلتون خلال مقابلة مدونة صوتية «بودكاست» في البرازيل.

وقالت الفورمولا واحد في بيان: «اللغة التمييزية أو العنصرية غير مقبولة بأي شكل وليس لها أي مكان في المجتمع»، مضيفة: «لويس سفير رائع لرياضتنا ويستحق الاحترام.