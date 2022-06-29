أعلن الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطل العام الماضي، انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، قبل مباراته في الدور الأول لإصابته بكوفيد-19.



وقال المصنف الحادي عشر عالميا في منشور عبر صفحته على إنستغرام «بقلب مكسور أعلن انسحابي من ويمبلدون نتيجة فحص ايجابي بكوفيد-19».



وكان بيريتيني أحد أبـــرز المرشحين لمقارعة المصنـــف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش على اللقب عقب حلوله وصيفــا له العام الماضي وتتويجه بدورتي شتوتغارت وكوينز على الملاعب العشبية في الاسبوعين الأخيرين.



وبات الايطالي ثاني المنسحبين من ويمبلدون بسبب كوفيد-19 بعد الكرواتي مارين تشيليتش وصيف عام 2017.



ولدى النساء، حققت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، انتصارها الـ36 تواليا هذا العام عندما تغلبت على الكرواتية يانا فيت المتأهلة من التصفيات 6-0 و6-3 وعبرت الى الدور الثاني.



وسجلت شفيونتيك بذلك أفضل سلسلة انتصارات في الألفية الثالثة لدى السيدات، لتفض الشراكة مع الاميركية فينوس ويليامز التي حققت 35 انتصارا تواليا في العام 2000.



وتلتقي في الدور الثــاني مع الهولنــدية رومي كيرخوفي الفائـــــزة على سوناي كرتال 6-4،3-6،6-1.



كمــــا تأهلت اليونانيــــة ماريا سكاري الخامسة عالميا بفوزها على الاسترالية زوي هايفز 6-1 و6-4، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا بتغلبها على البلجيكية مارينا زافينسكا 7-6 (7/4)، 6-3.



ولحقت بهما الاسبانية باولا بادوسا الرابعة عالميا بتفوقها على الاميركية لويزا شيريكو 6-2 و6-1.