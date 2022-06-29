ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أمس أن مطالب الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول لكرة القدم «من غير المرجح أن يتم تلبيتها» من قبل مجلس إدارة النادي الإنجليزي، وأن وقته في أنفيلد الآن «في فصله الأخير».

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ان ليفربول سعى بلا كلل لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع صلاح، لكن إدارة النادي لا تزال «غير مستعدة لكسر هيكل الأجور» للاحتفاظ بالمصري، مرجحة أن محمد صلاح لن يغادر في فترة الانتقالات الحالية، لكن «الريدز» حددوا 60 مليون جنيه إسترليني في مقابله إذا غادر هذا الصيف.



وانضم صلاح إلى الريدز في يونيو 2017 من روما في صفقة بلغت قيمتها حوالي 43 مليون جنيه إسترليني، محققا المهاجم نجاحا كبيرا، حيث سجل 156 هدفا في 254 مباراة على مدار المواسم الخمسة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في ليفربول.



وخسر المدرب يورغن كلوب بالفعل ساديو ماني هذا الصيف أمام بايرن ميونيخ، ليحل محله مهاجم بنفيكا داروين نونيز، لكن صلاح استبعد الانتقال الصيفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد ريال مدريد.