الرياض - خالد المصيبيح



توج الهلال بطلا للدوري السعودي في يوم ختامه في الجولة الـ 30 وذلك بعد فوزه على الفيصلي 2-1، ليحقق الهلال لقبه الخامس في آخر 6 مواسم، فيما حل الاتحاد ثانيا بفارق نقطتين عن الهلال بعد تعادله مع الباطن سلبا، ولم يحسن الاتحاد التعامل مع صدارته للدوري السعودي في 22 جولة بعد أن فقدها في الجولات الاربع الأخيرة من خلال النزيف المتواصل للنقاط مقابل استمرار الهلال في حالات الفوز ليقلص الفارق في النقاط مع الاتحاد ثم يتقدم حتى النهاية ليتوجها بطلا، فيما أنهى النصر موسمه في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الشباب الرابع.



ويعد هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى الحدث الأبرز في الجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادله مع الشباب 0-0، لينهي مسيرة 45 موسما قضاها في الدرجة الممتازة، ورافق الأهلي في رحلة الهبوط الفيصلي الذي استمر في الدرجة الممتازة 12 موسما فكان هبوطه ايضا مفاجأة للجميع حيث كان يملك رصيدا جيدا من النقاط الا ان نتائجه في الجولات الاخيرة عصفت به.