القاهرة - سامي عبدالفتاح



حلقة جديدة في سباق صدارة الدوري تكتمل اليوم بمباراتين، الأولى في الـ 8 مساء بتوقيت الكويت، وتجمع بين بيراميدز وإنبي، والثانية في الـ 10:30 مساء، وتجمع بين المقاصة والأهلي، وذلك ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري.



ومن المقرر أن يتواجد اليوم في ستاد الإسكندرية المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز لمتابعة أداء الأهلي قبل تولي المسؤولية الفنية رسميا خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق.



وشهدت الجولة نفسها 3 مفاجآت بسقوط فيوتشر أمام طلائع الجيش، وفاركو أمام الاتحاد السكندري، والجونة أمام إيسترن كومباني.



وحقق طلائع الجيش الفوز على مضيفه فيوتشر بنتيجة (1-0)، ورفع الطلائع رصيده بقيادة مديره الفني طارق العشري إلى 36 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع بقيادة علي ماهر.



كما حقق الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس فوزا مثيرا على مضيفه فاركو بنتيجة (1-0)، ورفع رصيده إلى 28 نقطة، وتوقف رصيد فاركو عند 30 نقطة، وكانت المفاجأة الأكبر بملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، حيث حقق إيسترن كومباني فوزا مهما على مضيفه الجونة (3-2).



ورفع إيسترن رصيده بقيادة مدربه علاء عبدالعال إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر «قبل الأخير» بعدما حقق فوزا غائبا بالدوري منذ يوم 8 مارس الماضي حين فاز على إنبي (2-1).



إلى ذلك، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عبر فيديو على صفحة الشخصية انتهاء علاقة الزمالك باللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لأنه لا يرغب في الاستمرار بمصر، وطلب الرحيل لأحد الأندية القطرية أو التركية.



وأكمل: سيتم تكريمه وتوجيه الشكر له، هو لاعب محترف ويحترم الزمالك.