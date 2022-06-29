الدوحة - فريد عبدالباقي



أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا توضيحيا نفى من خلاله ادعاءات الإعلام الإنجليزي حول إلغاء مباراة ودية لمنتخب قطر الأول لكرة القدم أمام فريق واتفورد الإنجليزي، مؤكدا أن نادي واتفورد لم يكن ضمن سلسلة المباريات الودية التي من المقرر أن يخوضها العنابي في الفترة المقبلة.



وقال الاتحاد القطري في بيان نشره على حسابه في تويتر: «يود الاتحاد القطري أن يوضح بعض الأمور المتعلقة بالمباراة التحضيرية التي ستجمع منتخب قطر ونادي واتفورد التي كان من المقرر أن تقام في مطلع يوليو المقبل بالنمسا، بحسب التقارير الإعلامية التي تناقلها الإعلام الإنجليزي».



هذا، واختتم منتخب قطر المعسكر الإسباني الذي يخوضه في مدينة ماربيا، وذلك في إطار المراحل الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.



ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب قطر إلى النمسا لخوض المعسكر الأوروبي الثاني ضمن سلسلة تحضيراته لكأس العالم.



شراكة إعلامية



إلى ذلك، كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ووضع الخطط التفصيلية للعمليات التشغيلية لدولة قطر كدولة مستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، عن توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة أسوشيتد برس، لتقديم خدمات ومرافق البث لممثلي وسائل الإعلام من غير حاملي الحقوق الإعلامية، وللإعلاميين غير الحاصلين على تصاريح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتغطية فعاليات البطولة.



وأبرمت اللجنة العليا شراكة مع قنوات الكأس الرياضية، وهي مجموعة قنوات رياضية قطرية، وستوفر التسهيلات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لوسائل الإعلام خلال البطولة.



وقّع الاتفاقية، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي، والرئيسة التنفيذية ورئيسة أسوشيتد برس وديزي فيراسينجهام.



خاميس في الريان



من ناحية أخرى، انخرط المحترف الكولومبي خاميس رودريغيز في التدريبات الجماعية لنادي الريان، وذلك قبل السفر إلى مدينة إيندهوفن الهولندية، لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 6 إلى 24 يوليو المقبل.



وكانت إدارة نادي الريان وجهت تهديدا للاعب الكولومبي بالانتظام في التدريبات الجماعية، وذلك بعد انقطاعه عن الفريق خلال الفترة الماضية، لرغبته في الرحيل عن الريان والعودة مجددا إلى أوروبا، لاسيما أنه تلقى عرضين من ناديي إيندهوفن الهولندي، وبوتافوغو البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الميركاتو الصيفي



وعلى صعيد الصفقات، اقترب المدافع المغربي للنادي الأهلي المصري بدر بانون من الاحتراف في صفوف نادي قطر مطلع الموسم الجديد بمباركة من مواطنه يوسف سفري مدرب النادي القطري، والذي طالب إدارة ناديه بضرورة حسم صفقة بانون باعتباره أحد أبرز المدافعين في المغرب، وقد رصدت إدارة نادي قطر مبلغ 2.5 مليون يورو لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.



وفي الوقت الذي دخل نادي الغرافة في منافسة قوية لضم المهاجم الكاميروني لنادي النصر السعودي فينسنت أبوبكر مقابل 5 ملايين دولار لتدعيم مركز خط الهجوم، ليكون ثاني صفقات الغرافة هذا الصيف بعد التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي قادما من نادي الريان في صفقة انتقال حر.



من جانبه، فجر براهيمي مفاجأة من العيار الثقيل، مجددا أن نادي الريان لم يتقدم بعرض رسمي من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الريان بنهاية الموسم الماضي.



وصرح براهيمي بأنه سعيد للغاية بخطوة انضمامه إلى صفوف نادي الغرافة، مشيرا الى أنه يتطلع لإعادة أمجاد لقلعة الفهود اعتبارا من الموسم الجديد.