بيروت - بولين فاضل



يبدو أن الفنانة داليدا خليل فقدت الأمل في إمكان تحقيق طموحها بتقديم المسرح الاستعراضي في لبنان، وهي بلغت أخيرا حد الإقرار بأن أي فرصة لا تنتظرها في لبنان على صعيد المشاريع المستقبلية في مجال المسرح.

أما السبب كما توضح، فهو أن المسرح الاستعراضي يحتاج إنجازه إلى إمكانات إنتاجية ضخمة ضاقت بها أحوال لبنان الاقتصادية السيئة.



من هذا المنطلق، عين داليدا اليوم على دول الخليج ومصر علها تخوض هناك ما تعجز عن خوضه في لبنان وذلك على غرار ما فعلته أخيرا بمشاركتها في إحدى ليالي إكسبو دبي من خلال استعراض فني متكامل.

تقول: «أكثر مجال عيني عليه هو الاستعراض والمسرح حيث يمكنني دمج مواهبي الثلاث وهي التمثيل والغناء والرقص، وهذا بالضبط ما فعلته في حفلة إكسبو دبي إذ قدمت نفسي للمرة الأولى كفنانة استعراضية».



ولأن الاستعراض هو شغفها الأكبر، لم تتردد داليدا خليل لحظة في قبول الدور الذي عرض عليها أخيرا في مسلسل «بارانويا» لشركة الصباح للإنتاج، حيث ظهرت تمثل وتغني وترقص لكونها كما تقول تملك شيئا من كل شيء وهي ترقص كأي راقصة وتتحمل قساوة التمارين وجهدها.

كما أن عاملا آخر جعل حماستها مضاعفة هو وقوفها أمام النجم قصي خولي الذي كانت تتطلع الى مشاركته أحد الأعمال، فأتى هذا المسلسل ليشفي بعضا من غليلها، وعنه تقول: «مين ما بحب قصي وبيتمنى يشتغل معو؟ وربما لهذا السبب توترت في مشاهدنا الأولى، وقد لاحظ قصي الأمر وسألني عنه».

وإذا كانت داليدا من المعجبات بالنجمين المصريين تامر حسني ومحمد رمضان وتتمنى لو تجمعها أعمال بهما، غير أن أكثر فنان يعنيها أن تكرر التجربة معه هو رامي عياش الذي وقفت أمامه بطلة في مسلسل «أمير الليل» وهو العمل الذي تدين له بالفضل في تثبيت حضورها الدرامي بعد أكثر من تجربة كوميدية.

وعن انتهاء ثنائيتها على الشاشتين الصغيرة والكبيرة مع الفنان زياد برجي، ترد السبب إلى كون الأخير بات يعتمد إستراتيجية تغيير البطلة من عمل لآخر، وهي تحترم كما تؤكد هذا القرار مع حرصها على نفي أي خلاف بينهما وتأكيدها على صفاء القلوب والنوايا بالرغم من أنه «ما في ألو» بينهما منذ فترة.



وداليدا خليل الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تحرص دوما على نشر الصور التي تظهرها من دون مكياج، وعن ذلك تقول: «أحب أن أبدو على طبيعتي وأن أريح بشرتي في الأيام التي لا أصور فيها.

ولأن وجهي هو رأسمالي في هذه المهنة، أعتمد البوتوكس من حين لآخر لأن هذا الأمر ينعكس إيجابا على شكلي ونفسيتي».

وعن سر رشاقتها، تقول: «لا أخشى زيادة الوزن ولا أحرم نفسي من الأكل طالما أنني مواظبة على الرقص والرياضة».