القاهرة - محمد صلاح



أثارت الفنانة ريم البارودي حالة من الجدل والحيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عبر حسابها على خاصية «ستوري» في «إنستغرام»، تظهر فيها يدها ويد شخص آخر مرتديان دبلة الخطوبة، لتكون بذلك أشارت إلى ارتباطها الرسمي من شخص لا تريد الإفصاح عنه مؤقتا، وقد أشارت منذ فترة الى أنها تعيش قصة حب، ورفضت الكشف عن التفاصيل خوفا من الحسد ولمزيد من التشويق والإثارة.



من ناحية أخرى، يبذل بعض الأصدقاء جهودا مكثفة لإتمام عملية التصالح بين ريم والإعلامية ريهام سعيد بعد أن حصلت الأخيرة على حكم بتأييد تغريم ريم 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة بتهمة السب والقذف، وما زالت ريهام ترفض التصالح حتى الآن.