خرج فيلم «تسليم أهالي»، للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، بشكل رسمي من سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، رغم التنويه مؤخرا عن عرضه واستكمال تصوير البوستر الرسمي والدعاية، ليتواصل تأجيل عرض أعمال دنيا، حيث غادرت موسم المسلسلات المصرية لرمضان هذا العام في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل عرض مسلسلها «عالم موازي».



وأكد مصدر من داخل شركات التوزيع المسؤولة عن تنسيق الأفلام المشاركة بموسم أفلام «الأضحى»، أن فيلم «كيرة والجن» للفنانين أحمد عز وكريم عبدالعزيز والفنانة هند صبري استحوذ مبكرا على عدد كبير من شاشات العرض المتاحة، ومن المقرر طرحه 30 الجاري، كما حجز الفنان تامر حسني العديد من قاعات السينما لعرض أحدث أفلامه «بحبك» من بطولة هنا الزاهد وهدى المفتي.



وأشار المصدر إلى أن صناع فيلم «تسليم أهالي» قرروا تأجيل عرضه لموعد غير محدد، ولكن من المنتظر أن يتم طرحه خلال موسم الصيف، أي بعد عيد الأضحى بأسابيع قليلة، وسيتخذ القرار النهائي وفقا لما تحققه أفلام العيد من إيرادات.