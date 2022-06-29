سعود عبدالعزيز



أبلغ مواطن (25 عاما) مخفر شرطة الجهراء سرقة هاتف نقال ذكي ومبلغ 60 دينارا من قبل شخص مجهول بعدما تركها في صالة ألعاب بمنطقة الجهراء.

وقال المبلغ: كنت برفقة ابن شقيقتي ونسيت هاتفي الذكي وحافظة سوداء بها مبلغ مالي على أحد أجهزة الألعاب، وغادرت ثم تذكرت فاتصلت على هاتفي وكان يرن لكن لم يجب أحد، وبعد دقائق عاودت الاتصال فوجدت الهاتف مغلقا.

وأضاف: لدى وصولي إلى المكان الذي وضعت فيه الهاتف والحافظة لم أجدهما، وسألت العاملين بالمكان عما إذا كانوا قد شاهدوا الهاتف والمحفظة إلا أنهم أجابوني بأنهم لم يشاهدوا هاتفي ومحفظتي.