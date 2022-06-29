قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بجولة تفقدية صباح امس في إدارة المركبات والمعدات التابعة لقطاع الشؤون الهندسية في قوة الإطفاء العام بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وذلك للاطلاع على الجهود المبذولة التي يقوم بها القطاع لخدمة باقي قطاعات وإدارات قوة الإطفاء العام.



واستمع النواف إلى شرح مفصل عن المهام التي يقوم بها القطاع بأياد وكوادر وطنية متميزة كان لها الدور الأكبر والمتميز خلال فترة جائحة كورونا عندما أغلقت جميع المنافذ وبرز دورها خلال تلك الفترة عندما تم تصنيع آليات وبوابات للتطهير التي تم توزيعها على المنافذ البرية والجوية والبحرية، كما شاهد كيف تتم صناعة المعدات والآليات التي خرجت من الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضي والتي تم إعادة تصنيعها محليا لما يخدم رجال الإطفاء في عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ.



هذا وأشاد بجهود الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات لما توفره على المال العام وتحافظ عليه عبر اتباع خطوات تم تطبيقها بهدف خدمة الوطن ورجال الإطفاء بأي ظروف وأوقات، حيث قامت إدارة المركبات والمعدات بإعادة تطوير وصناعة عدد من الآليات والمعدات بجودة وكفاءة عالية. حضر الجولة التفقدية نائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء م.موسى حسين اكبر.