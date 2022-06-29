

بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي وقيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب.



أقيم أمس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تخريج كوكبة جديدة من الضباط الذين أتموا الدورة الخامسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم 377 ضابطا.



وبدأت مراسم التخرج بالسلام الوطني ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير معهد تدريب الضباط بالإنابة العقيد فهد عبدالسلام الغريب قرار التعيين، وتلا القسم رئيس قسم دورات الترقية العقيد عبدالله عيد الأذينة.



وهنأ النائب الأول إخوانه خريجي الدورة على إصرارهم في تحصيل العلم، والارتقاء بمستواهم العلمي الى الدرجات الأعلى، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تشجع دائما منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية إيمانا منها بأنه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.



كما شكر النواف قيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل تخريج هذه الكوكبة من الضباط.



ودعا الوزير إخوانه الضباط الخريجين إلى الحفاظ على القسم الذي أقسموه وأن يضعوا مصلحة الوطن والتضحية من أجله نصب أعينهم وتطبيق ما تلقوه من علوم على واقع العمل الميداني، كل في موقعه، بما يؤدي الى الارتقاء بالعمل الأمني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وفي ختام الحفل، تم التقاط الصور التذكارية.