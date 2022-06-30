جرياً على عادتها في مثل هذا الوقت من كل عام، أقامت إدارة مستشفى السيف مساء الجمعة 24 يونيو احتفالا كبيرا بمناسبة يوم التمريض العالمي في فندق المارينا قاعة سلوى، وذلك للاحتفاء بكوادر التمريض العاملة في المستشفى وتكريمهم إلى جانب تسليط الضوء على دورهم الفاعل والإيجابي في كل منشأة صحية، والتذكير بما يقدمونه من خدمات للمرضى والمراجعين والمحتاجين، وعملهم الإنساني النبيل.



واستهل الحفل، الذي حضره لفيف من منسوبي مستشفى السيف وحشد من الممرضات والممرضين والأطباء ومسؤولي الأقسام والإدارات المختلفة في المستشفى، بكلمة لمديرة التمريض في المستشفى عليا صبحي هنأت فيها طاقم التمريض بعيدهم، معربة عن شكرها الجزيل لما يبذلونه من جهود مخلصة وتفان وعمل دؤوب في خدمة مرضى مستشفى السيف.