أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) بصدد الدخول في التمديد الرابع بتكلفة تصل إلى 44.38 مليون دينار. وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة خاطبت الجهات الرقابية بشأن تمديد العقد المعني بتقديم خدمات التأمين الصحية للمواطنين المتقاعدين لرابع مرة، وذلك قبل دخول العقد الجديد حيز التنفيذ. وقالت إن تمديد العقد يأتي بالشروط والأسعار نفسها وذلك بعد زيادة العدد الاسترشادي للمواطنين المتقاعدين.



وفي شهر أبريل الماضي قررت «الصحة» ترسية مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي (عافية) على مجموعة الخليج للتأمين بقيمة 354.56 مليون دينار.