عرض استشاري جراحة العيون الكويتي د.خالد السبتي عملية جراحية دقيقة ناجحة بثت عبر الفيديو أمام مؤتمر تخصصي دولي بإيطاليا كجراح عربي بين نخبة من كبار الاختصاصيين حول العالم.



جرى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر «ملتقى ميلانوريتينا 2022» الدولي لجراحة شبكية العين على الهواء والتقنيات الجراحية الجديدة، شارك مدير مركز الكويت التخصصي للعيون بين 16 جراحا من مختلف أرجاء العالم لعرض أحدث التقنيات التي طوروها في علاج الشبكية.



وأجرى السبتي عملية جراحية دقيقة بتقنية مبتكرة في أول يومي المؤتمر الذي انعقد هذا الأسبوع من غرفة عمليات مركز أثينا في اتصال بالفيديو بجانب مراكز في ميلانو وبرشلونة وبروكسل التي بث كل منها عمليات الجراحين على الهواء بالتصوير المجهري.



وأعرب د.السبتي، في تصريح خاص لـ «كونا» أمس، عن اعتزازه الكبير للمشاركة كجراح كويتي وعربي بين هذه النخبة من اختصاصيي الشبكية الدوليين في ملتقى ميلانو العلمي الذي يعقد كل عامين لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيات الجراحية وأكثرها تطورا.



وقال إن هذا المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مدينة ميلانو كل عامين حدث علمي وطبي مهم في مجال طب العيون شهد عرض طرق علاج شبكية العين الطبية الحديثة والعلاج الجيني المبشر، وكذلك التقدم المحرز في الجراحة الروبوتية والذكاء الاصطناعي ومناقشتها مع زملاء وخبراء من الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف السبتي أن الجراحة التي أجراها على مريض يعاني من قصر نظر شديد استلزمت عملية معقدة باستخدام تقنية جديدة بثت للمرة الأولى على الهواء مباشرة وشرحها خلال المؤتمر أمام الزملاء وأساتذة الجامعات وغيرهم من المشاركين.



وأبدى امتنانه للنجاح الذي توجت به العملية واشادة المؤتمر وكذلك اعجاب الاختصاصيين المشاركين بهذه الطريقة المبتكرة لعلاج حالات «قصر النظر الشديد» التي يستعصى علاجها بالطرق الاعتيادية بسبب صعوبة الوصول بالاجهزة الحالية الى مركز الابصار بينما توفر تقنيته امكانية غير مسبوقة لعلاج هذه الحالات.



وذكر أنه انتقل الى ميلانو ثاني أيام المؤتمر الذي شارك فيه وتابعه نحو 500 من الجراحين ومختلف المختصين في علاج أمراض العيون والشبكية حيث ألقى محاضرة علمية حول تقنيته الجراحية المبتكرة والأكثر فعالية وأمانا في علاج انفصال الشبكية.



وأكد أن دعوته للمشاركة في مؤتمر ميلانو وغيره من المؤتمرات الدولية التخصصية تعكس المستوى العالي الذي بلغه طب العيون وجراحة الشبكية في الكويت والذي يضاهي أفضل المراكز العالمية بفضل ما تحقق من طفرة في المجال العلاجي التخصصي بتشجيع من الدولة، ما يوفر أفضل سبل العلاج والرعاية للمرضى في الكويت والمنطقة.