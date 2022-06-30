عصام الصقر: الساير قدم نموذجاً للقيادة الملهمة والعطاء طوال مسيرته الحافلة بتاريخ البنك

أعضاء مجلس الإدارة السابقون أفنوا نحو 4 عقود من حياتهم لبناء مؤسسة مصرفية عريقة



أقام بنك الكويت الوطني حفلا تكريميا لرئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «الوطني» ناصر الساير، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين غسان الخالد، وحمد الصقر، وذلك تقديرا لعطاءاتهم وإنجازاتهم البارزة لتاريخ البنك بعد مشوار مصرفي حافل استمر لأكثر من 40 عاما، حيث أقيم الحفل بالمقر الرئيسي للبنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية.



وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر بجهود الساير، الذي قدم نموذجا للقيادة الملهمة والعطاء الزاخر طوال مسيرته الحافلة في تاريخ البنك، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة السابق سار على درب المؤسسين في مواصلة بناء صرح مصرفي كبير، وكان مساهما رئيسيا في نجاح تخطي البنك وعبوره للكثير من الأزمات التاريخية على نحو أكثر قوة وصلابة، كما شكل ركيزة تحول البنك اليوم إلى أحد أكبر بنوك المنطقة وأكثرها ربحية وابتكارا، بالإضافة إلى بصمته البارزة في تطوير العمل المصرفي وخدمة وتنمية المجتمع الكويتي.



وتوجه الصقر بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، الذين أفنوا أكثر من 4 عقود من حياتهم في سبيل بناء مؤسسة مصرفية عريقة، أصبحت تتبوأ الآن مكانة مرموقة بين بنوك العالم.



وأضاف ان مسيرة الخالد والصقر كانت حافلة بالإنجازات وكانا من أكبر الداعمين والمساهمين في نجاح البنك وتخطيه للكثير من الأزمات التاريخية بأكثر قوة وصلابة.



وقدم رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، وعضوا مجلس الإدارة السابقان غسان الخالد، وحمد الصقر الشكر لمجلس الإدارة الحالي على هذا اللفتة الطيبة، متمنين لهم التوفيق ومواصلة مسيرة النمو والتميز، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لبنك الكويت الوطني.



سطر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقون بجهودهم المخلصة وعلى مدى أكثر من 4 عقود مسيرة حافلة بالعطاء في سبيل تطوير بنك الكويت الوطني ونموه لكي يصل إلى هذه المكانة المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي.



انضم الساير إلى عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في العام 1980 وانتخب في العام 1993 نائبا لرئيس مجلس الإدارة ثم رئيسا للمجلس في أغسطس 2014 وشغل رئاسة لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة.



وتقلد العديد من المناصب، منها رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت خلال الفترة من 1999 إلى 2006، كما التحق بعضوية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وكذلك شغل منصب نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» من العام 1994 إلى العام 2000.



ويتمتع الساير بسجل حافل بالخبرات المهنية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة في القطاعين الخاص والعام وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأميركية.



ويمتلك غسان الخالد خبرات واسعة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، والتمويل التجاري، وقطاع الائتمان والتجزئة، حيث انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني منذ العام 1987، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ أغسطس 2014 وحتى 2022.



كما ترأس العديد من اللجان المهمة في البنك، منها لجنتا المخاطر والترشيحات والمكافآت المنبثقتان عن مجلس الإدارة. كما شغل الخالد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «أسيكو» للصناعات.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ويست فرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية.



ويتمتع حمد الصقر بخبرات واسعة في مجال العمل المصرفي وتحديدا في قطاع تمويل الشركات وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إيرلندا، وانضم الصقر إلى عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني منذ العام 1975، وشغل عضوية لجنتي الائتمان والحوكمة المنبثقتين عن مجلس الإدارة.

وإلى جانب مناصبه في البنك، شغل الصقر عضوية مجلس الإدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية في الكويت.