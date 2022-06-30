ياسر العيلة



يستعد المخرج القدير نعمان حسين لخوض تجربتين جديدتين في عالم الدراما التلفزيونية، بالإضافة لخوضه تجربة الإنتاج للمرة الأولى من خلال سباعية تلفزيونية، وعن هذه الأعمال وغيرها، تحدث حسين لـ «الأنباء»، قائلا: عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «زواج إلا ربع» في رمضان الماضي، هناك نية لتقديم جزء ثان منه، من إنتاج شركة «أبيز برودكسنز» التي وفرت كل عوامل النجاح للجزء الأول، الذي كتبه جاسم الخراز، ومعالجة درامية للمخرج والكاتب عبدالعزيز صفر، وشارك في بطولته كل من خالد المظفر وعبدالعزيز النصار ونوف السلطان وإيمان الفيصل وعبدالله الخضر ومحمد عاشور وأحمد المظفر.



وكشف حسين انه يستعد أيضا لعمل كوميدي جديد مع النجم طارق العلي جار التحضير له من إنتاج شركة «فروغي»، مشيرا الى انه قرر خوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى من خلال سباعية لعمل تراثي بعنوان «بشت أبوها»، عن رواية للكاتبة خديجة الشماع، وبالتعاون مع المؤلفة مريم القلاف، وبطولة عبدالله بهمن، وجار اختيار فريق العمل، وأكمل: «بشت أبوها» عمل درامي تراثي عن فترتي الخمسينيات والستينيات، ويتناول أحداثا غير مطروحة من قبل في مثل هذه النوعية من المسلسلات.



جدير بالذكر ان آخر أعمال المخرج نعمان حسين مسلسل «زواج إلا ربع» ومسلسل «عندما لا ينفع الندم» الذي كان مقررا عرضه خلال رمضان الماضي، ومن المتوقع عرضه قريبا، بالإضافة لقيامة بالإخراج التلفزيوني لمجموعة المسرحيات مثل «طمباخية» و«موعد مع معاليه» و«الشحاتين» و«نور الظلام 2» و«هلوسة» و«جناب الماما».