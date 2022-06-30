بعد نجاحها في مسلسل «مع وقف التنفيذ»، إخراج سيف الدين سبيعي الذي عرض رمضان الماضي ونال أكبر نسبة مشاهدة، تستعد الفنانة سلاف فواخرجي لتصوير عمل جديد من إخراج محمد عبدالعزيز، وهو بعنوان «الأبواب السبعة»، يجمعها مجددا مع الفنان غسان مسعود بعدما جسدا معا بطولة «مع وقف التنفيذ» إلى جانب زملائهما.



وقيل إن المسلسل من ضمن قصة تدخل عالم المفارقات الخيالية، ويتألف من 6 أجزاء، وهو الأول لسلاف في أعمال «الخيال العلمي»، فيما المنصة المرشحة لعرضه هي «نتفليكس» في حال أقر التوافق على منحها هذا المسلسل الجديد، وفي حال نالت المنصة العالمية الموافقة على عرضه، فسيكون من أول المسلسلات السورية التي تعرضها عليها.



يذكر أن فواخرجي عانت قبل شهر من جدل واسع كان بسبب خلافها القديم مع زميلتها كاريس بشار التي اتهمتها في مقابلة تلفزيونية بالسعي إلى تخريب زفافها، أي زفاف فواخرجي، وأعادت قبل أيام نشر فيديو يؤكد حذرها الشديد من الكلام عن الموضوع، وهذا ما سيجعلها تعيد النظر في بعض الأشخاص الذين نصحوها منذ البداية بضرورة الكلام عن الحادثة التي تعد قديمة ومضى عليها الزمن وإعادة فتح الجراح بعد سنوات طوال من الاختلاف بين فواخرجي وبشار.