مفرح الشمري



الإعلام رسالة وإخلاص، ومن لا يمتلك القدرة على إيصال رسالة الاعلام، سواء من خلال البرامج التي يقدمها أو ما يكتبه من مقالات وتغطيات او حتى ظهوره على خشبة المسرح لتقديم مهرجان او ملتقى فني او ثقافي، عليه الجلوس في المنزل ليترك المجال لغيره لممارسة دوره في هذا المجال، هذا ما تعلمناه من إعلاميينا الكبار في الكويت والخليج والوطن العربي.



ما سبق ذكره ينطبق تماما على الإعلامي البحريني فواز العبدالله الذي تصدى لتقديم حفل افتتاح واختتام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 15 التي انتهت قبل ايام في مملكة البحرين وكانت تشاركه زميلته ايمان زينل.



«بوتركي» أثار اهتمام الجميع في مسرح البحرين الوطني لهدوئه واتزانه في تقديم فقرات الحفل بكل ثقة امام ضيوف المهرجان من الخليج والوطن العربي، وكان مثالا يحتذى للإعلامي الخليجي الذي يعرف «من أين تؤكل الكتف»، لأنه استطاع بهدوئه جذب الكثير من الضيوف لمتابعته بزيه الوطني وطلاقة لسانه ومخارج حروفه السليمة، والتي تفاعل معها الكثير انطلاقا من المثل الشعبي الذي يقول «الحي يحييك».



التقديم التلقائي الذي قدمه الإعلامي البحريني فواز العبدالله، والذي شعر به الجميع، يستحق عليه الشكر والثناء لأنه استطاع ان يثبت ان الإعلامي الحقيقي يستطيع أن يسحب البساط من الجميع بأسلوبه وإمكاناته التي يملكها ليصل الى قلوب الجميع، شكرا «بوتركي» على هذا التقديم المتزن والخالي من الأخطاء اللغوية، وأنت بالفعل مكسب للإعلام البحريني بشكل خاص والإعلام الخليجي بشكل عام.